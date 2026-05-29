Ugniagesiai tylos minute ir nuleistomis vėliavomis pagerbė Lazdijų rajone žuvusį kolegą

Kaip skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), pagerbiant žuvusį ugniagesį, kolegos buvo kviečiami sustoti į rikiuotę, įjungti mėlynos gaisrinių automobilių šviesos signalus.
„Ši netektis dar kartą primena, koks sudėtingas ir pavojingas yra ugniagesių gelbėtojų darbas bei kokią didelę kainą kartais tenka sumokėti vykdant pareigą“, – nurodoma PAGD pranešime.
BNS skelbė, kad A. Karaliūnas žuvo trečiadienį gesindamas miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone, Šilainės kaime.
1966 metais gimęs ugniagesys priklausė Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veisiejų ugniagesių komandai.
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