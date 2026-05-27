Tragedija: gesindamas gaisrą miške žuvo ugniagesys

Tai BNS patvirtino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovė Liana Binkauskienė.
PAGD Komunikacijos skyriaus vedėja Jolita Orentaitė nurodė, kad pranešimas apie miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone buvo gautas prieš 8 val. ryto.
Į įvykio vietą pirmieji išvyko Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veisiejų ugniagesių komandos darbuotojai, vėliau prie jų prisijungė Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos.
„Apie 8.42 val. įvykio vietoje ant žemės be sąmonės buvo rastas savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys, nedelsiant į įvykio vietą buvo iškviesti medikai“, – nurodė J. Orentaitė.
„Iki jiems atvykstant ugniagesį gelbėtoją gaivino mūsų tarnybos kolegos, atvykę medikai tęsė gaivinimą, tačiau 9.29 val. buvo konstatuota šio ugniagesio mirtis“, – sakė PAGD atstovė.
Žuvęs ugniagesys gimė 1966 metais.
„Mūsų tarnybos bendruomenė reiškia užuojautą artimiesiems ir kolegoms, kurie kartu dirbo“, – sakė J. Orentaitė.
Pirminiais PAGD duomenimis, degimas buvo apėmęs maždaug 900 arų miško paklotės. Gaisras likviduotas 10.22 val.
Kaip „Facebook“ socialiniame tinkle nurodė Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė, nelaimė įvyko Šilainės kaime. Savivaldybės vadovės žiniomis, gyventojų gaisro teritorijoje nėra, civiliai nenukentėjo.
A. Miškienienė pareiškė užuojautą žuvusiojo artimiesiems, draugams, kolegoms, žadėdama visokeriopą pagalbą šeimai.
„Ugniagesio pašaukimas reikalauja drąsos, kurią sunku išmatuoti. Ugniagesys atidavė tai, ką turėjo brangiausio – savo gyvybę, gelbėdamas mūsų kraštą“, – skelbė merė.
Užuojautą pareiškė ir ministras
Užuojauta dėl ugniagesio žūties pareiškė ir vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
„Reiškiu gilią užuojautą žuvusio pareigūno šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visiems priešgaisrinės apsaugos sistemos pareigūnams. Kiekviena pareigūno mirtis – tai skaudi nelaimė ne tik tarnybos bendruomenei, bet ir visuomenei”, – užuojautoje sakė ministras.
Ministerija palinkėjo stiprybės ir ištvermės visiems pareigūną pažinojusiems. „Tarnyba, kuriai reikalinga ypatinga drąsa, atsidavimas ir pasiaukojimas, pareikalavo šiandien pačios didžiausios aukos“, – rašoma užuojauta.
(be temos)