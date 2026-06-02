Telefoninių sukčių bendrininkui – belangė

Recidyvistu pripažintam vyrui teismas skyrė ir baudžiamojo poveikio priemonę – valstybės naudai konfiskavo 4,4 tūkst. eurų. Jis taip pat turės atlyginti nukentėjusiųjų pareikštus civilinius ieškinius turtinei žalai atlyginti – iš viso 11,4 tūkst. eurų.
Veikdamas organizuotoje grupėje ir prisistatydamas policijos pareigūnu, prokuroru ar kitų institucijų atstovu, G. N. iš gyventojų apgaule išviliojo beveik 18 tūkst. eurų.
Baudžiamosios bylos duomenimis, vyras dalyvavo dešimtyje nusikalstamų veikų. Sukčiai aukoms telefonu melagingai aiškindavo apie tariamai namuose laikomus padirbtus pinigus ir įkalbėdavo perduoti santaupas atvykusiam tariamam pareigūnui.
Nustatyta, kad kaltinamasis su bendrininkais apgaule įgijo beveik 18,9 tūkst. eurų, o dar mažiausiai 1,2 tūkst. eurų siekė išvilioti, tačiau nusikalstamos veikos nebuvo baigtos. Nukentėjusieji neteko įvairių sumų – nuo 250 iki 8 tūkst. eurų.
Teismas G. N. pripažino kaltu dėl dešimties sukčiavimo epizodų, taip pat dėl neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone ir jos panaudojimo, neteisėto elektroninių duomenų panaudojimo bei valstybės tarnautojo vardo pasisavinimo veikiant organizuotoje grupėje.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
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