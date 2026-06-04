Teismas patvirtino: Gražulis papirko rinkėjus

Kaip ketvirtadienį pranešė teismas, birželio 1-osios sprendimu jis iš esmės paliko galioti Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) 2024 metų rugpjūčio 1 dienos sprendimą, kuriuo buvo konstatuotas draudimo papirkti rinkėjus pažeidimas.
Teismas pažymėjo, kad demokratinių rinkimų pagrindas yra laisvas ir savarankiškas rinkėjų apsisprendimas, o Rinkimų kodeksas draudžia ne tik tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, bet ir žadėti po rinkimų atsilyginti rinkėjams, jei taip siekiama paveikti jų valią balsuoti už konkretų kandidatą.
Visgi teismas iš dalies sutiko su politiko argumentais dėl klaidingos VRK sprendimo formuluotės, kad P. Gražulis žadėjo atsilyginti po rinkimų pervesdamas 50 proc. savo europarlamentaro atlyginimo tik rinkėjams, kurie už jį balsuos.
Teismas konstatavo, kad pareiškėjas savo pasisakymuose ar politinėje reklamoje nėra minėjęs, jog skirs paramą tik tiems, kas už jį balsavo, todėl ši aplinkybė šalintina iš sprendimo kaip neatsispindinti objektyviosios tikrovės, bet tai nepakeičia P. Gražulio veikos kvalifikavimo ir nepaneigia fakto, kad buvo pažeistas draudimas papirkti rinkėjus.
Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, EP rinkimų kampanijos metu P. Gražulis kandidatų debatuose Vilniaus rotušėje, savo „Facebook“ paskyroje ir laikraštyje „Plungė“ publikuotoje politinėje reklamoje žadėjo 50 proc. būsimo europarlamentaro atlyginimo skirti rinkėjams.
Kaip rašė BNS, per 2024-ųjų birželį vykusius rinkimus P. Gražulio vadovaujama Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) surinko 5,34 proc. rinkėjų balsų ir gavo vieną mandatą, politikas tapo europarlamentaru.
(be temos)