Tauragės rajone sustabdytame automobilyje policija aptiko 20 tūkst. pakelių cigarečių

Automobilio salone ir bagažinėje aptiktos cigaretės „Minsk superslims“ ir „NZ Gold“ buvo su Baltarusijos akcizo ženklais.
Automobilį vairavo 1994 metais gimęs vyras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pareigūnai Tauragės rajone, Gedgaudiškės kaime, ketvirtadienį sustabdytame automobilyje „Toyota Avensis Verso“ aptiko 20 tūkst. pakelių cigarečių, šeštadienį pranešė Tauragės apskrities policija.
Automobilio salone ir bagažinėje aptiktos cigaretės „Minsk superslims“ ir „NZ Gold“ buvo su Baltarusijos akcizo ženklais.
Automobilį vairavo 1994 metais gimęs vyras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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