Sulaikytas iš Baltarusijos keliavęs „plaustas“: krovinys – cigaretės už daugiau nei 13 tūkst. eurų

Sekmadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos pareigūnai ties Vilkynės kaimu (Vilniaus r.) užfiksavo Neryje, palei krantą, Lietuvos pusėn plaukiantį snaigės formos (šešiakampį) daiktą.
VSAT pareigūnai tą „snaigę“ ištraukė į krantą. Nupjovus metalinės konstrukcijos galus, iš jos ertmių ištraukta 2 400 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Rūkalai buvo suvynioti į polietileno plėvelę. Jų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 13 248 eurai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Nerimi iš Baltarusijos atplukdytos cigaretės ir „plaustas“ laikinai saugomi Pavoverės pasienio užkardoje.
Su baltarusiškų rūkalų gabenimu „plaustais“ pastaruoju metu pasieniečiai susiduria itin retai. Tokiais atvejais cigarečių kroviniai nuleidžiami į upę Baltarusijos pusėje, suformuojant „plaustus“ ar naudojant įvairias konstrukcijas, prie kurių pritvirtinama GPS įranga.
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