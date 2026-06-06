 Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo per 62 tūkst. eurų

Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo per 62 tūkst. eurų

2026-06-06 09:22
BNS inf.

Iš dviejų moterų sukčiai apgaulės būdu išviliojo 62,5 tūkst. eurų, šeštadienį pranešė policija.

<span>Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo per 62 tūkst. eurų</span>
Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo per 62 tūkst. eurų / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

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Pareigūnai penktadienį gavo 1947 metais gimusios moters pranešimą, kad jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, kalbėję lietuviškai su rusišku akcentu ir prisistatę banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 17,5 tūkst. eurų. Nukentėjusioji nurodė, kad sukčiai jai skambino ketvirtadienį, apie 11 valandą.

Į policiją taip pat kreipėsi 1948 metais gimusi moteris. Ji pranešė, jog nuo balandžio mėnesio pradžios iki gegužės 22 dienos jai kelis kartus skambino rusų kalba bendravęs nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs banko saugos darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 45 tūkst. eurų.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

Šiame straipsnyje:
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išviliojo pinigus
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apgaulė
policija

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Komentarai

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Komentarai

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Kopūstas.
Nu ir Durnos Sęnės Besmegęnės tos Bobos cha, cha, cha...
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Kopūstas.
Nu ir Durnos tos Bobos cha, cha, cha...
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Nu tikrai
Labai panašus į tą chacholų chuntos vadą, pusmetrinį žydų klouną, vagių ir korupcionierių vadą vovka zielia !!!!!
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