Sukčiai iš dviejų moterų išviliojo per 62 tūkst. eurų

Pareigūnai penktadienį gavo 1947 metais gimusios moters pranešimą, kad jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie, kalbėję lietuviškai su rusišku akcentu ir prisistatę banko darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 17,5 tūkst. eurų. Nukentėjusioji nurodė, kad sukčiai jai skambino ketvirtadienį, apie 11 valandą.
Į policiją taip pat kreipėsi 1948 metais gimusi moteris. Ji pranešė, jog nuo balandžio mėnesio pradžios iki gegužės 22 dienos jai kelis kartus skambino rusų kalba bendravęs nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs banko saugos darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 45 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
(be temos)
(be temos)
(be temos)