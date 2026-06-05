Siaubas Alytuje: „Audi“ vairavęs senjoras gatvėje dideliu smūgiu bloškė moterį, jos būklė – sunki

Pasak Alytaus apskrities policijos, pranešimas apie eismo nelaimę buvo gautas birželio 5 d. apie 11.20 val.
Alytuje, Audrijos gatvėje, automobilis „Audi“, vairuojamas vyro, gimusio 1945 metais, pėsčiųjų perėjoje partrenkė moterį, gimusią 1950 metais.
Ji perduota į medikų rankas. Pirminiais duomenimis, nukentėjusiosios būklė – sunki.
Šios eismo nelaimės nuotrauka pradėjo plisti feisbuke. Čia komentavę internautai teigė, kad moterį partrenkęs vyras automobilį sustabdė ne iš karto. Jis dar šiek tiek pavažiavo, tačiau apsisuko ir sustojo. „Sako, kad važiavo 50 km/val. greičiu, bet tikrai nebuvo 50 km/val., o daugiau. Nuo stipraus smūgio sulankstytas net kapotas“, – rašė įvykio liudininkai.
„Būtinai reikia perlaikyti vairavimo egzaminą sulaukus pensinio amžiaus. Jie – gyvi ginklai. Pridaro kliurkų ir žmones sužaloja“, – į spragą bedė kai kurie.
„Pernai prie Vilniaus 80-metis užmušė visą šeima! Įvažiuodamas nepastebėjo automobilio! Atimti teises tokių metų ir viskas!“ – akcentavo kiti.
Komentaruose anonimiškai teigiama, kad partrenkta moteris paniro į komą ir šiuo metu yra reanimacijoje.
(be temos)
(be temos)
(be temos)