 Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis

Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis

2026-05-22 18:12
BNS inf.

 Rietavo savivaldybėje, Sauslaukio kaime, penktadienį žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis, pranešė Policijos departamentas.

<span>Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis</span>
Rietavo savivaldybėje žuvo sunkvežimio pervažiuotas Ukrainos pilietis / A. Vaitkevičiaus/BNS nuotr.

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Komentarai

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Komentarai

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na
tai kaip suprasti ka jie cia veikia..zuvo už Ukrainos laisve, pas mus?
2
-2
Deivis
Žuvo ukrainos,,patriotas,,-nuotoliniu būdu...
5
0
Rusas
Labai gerai, kokio velnio čia tas chacholas atsibastė, niekas čia jo nekvietė ir niekam jis čia nereikalingas, vienu chacholu bus mažiau nedidelė čia bėda
6
-4
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