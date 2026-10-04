 Prie apvirtusio keturračio – negyvas vyras

Prie apvirtusio keturračio – negyvas vyras

2026-10-04 19:25
ELTOS inf.

Sekmadienio vakarą Telšių rajone rastas nuo kelio nuvažiavęs ir apvirtęs keturratis, šalia jo aptiktas mirusio vyro kūnas.

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<span>Prie apvirtusio keturračio – negyvas vyras</span>
Prie apvirtusio keturračio – negyvas vyras / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

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