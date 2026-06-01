 Prekybos centre pasisavinta alkoholinių gėrimų: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

Prekybos centre pasisavinta alkoholinių gėrimų: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui

2026-06-01 10:03 kauno.diena.lt inf.

Alytaus pareigūnai prašo visuomenės pagalbos padėti atpažinti nuotraukoje užfiksuotą vyrą.

<span>Prekybos centre pasisavinta alkoholinių gėrimų: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui</span>
Prekybos centre pasisavinta alkoholinių gėrimų: pareigūnai turi klausimų šiam vyrui / Policijos nuotr.

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Alytaus apskrities policijos pareigūnai atlieka administracinę teiseną dėl vagystės, kai Alytuje, Naujojoje gatvėje esančiame prekybos centre, buvo pasisavinta alkoholinių gėrimų. Nuotraukose matomas vyras gali turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Piliečius, žinančius ar atpažinusius užfiksuotą vyrą bei galinčius nurodyti jo anketinius duomenis, policija prašo informuoti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėją Miglę Liutkauskaitę tel. +370 700 65638, +370 677 48224, el. paštu [email protected] arba skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Alytus
vagystė
ieškomas asmuo

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