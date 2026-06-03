 Policijos ieškotas dingęs vyras rastas negyvas tarp šiukšlių

Policijos ieškotas dingęs vyras rastas negyvas tarp šiukšlių

2026-06-03 12:18
BNS inf.

Ukmergės rajone, Dukstynos kaime esančiame sodo namelyje, trečiadienio rytą rastas yrantis vyro kūnas.

<span>Policijos ieškotas dingęs vyras rastas negyvas tarp šiukšlių</span>
Policijos ieškotas dingęs vyras rastas negyvas tarp šiukšlių / Asociatyvi M. Vizbaro/BNS nuotr.

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Vilniaus apskrities policijos atstovės Loretos Kairienės BNS pateiktais duomenimis, pranešimas apie aptiktą mirusį vyrą, kuris buvo ieškomas pastarąją savaitę, gautas apie 7 val.

„Dukstynos kaime, Ukmergės rajone, sodo namelio antro aukšto balkone, tarp įvairių sukauptų daiktų ir šiukšlių rastas irimo stadijos 1971 metais gimusio vyro kūnas“, – nurodė policijos atstovė.

„Buvo informuoti medikai, pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – pažymėjo L. Kairienė.

Ji negalėjo pasakyti, ar policija oficialiai buvo paskelbusi šio asmens paiešką.

Šiame straipsnyje:
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