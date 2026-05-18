 Policija: Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogmenų

Policija: Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogmenų

2026-05-18 13:36
BNS inf.

Utenos rajone nukritęs dronas turėjo sprogstamųjų medžiagų, neutralizavimas vyks vietoje, pirmadienį pranešė Utenos apskrities policija.

Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas Vaizdai iš įvykio vietos Utenos rajone, kur nukrito dronas

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„Policijos departamento Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų. Priimtas sprendimas, kad sprogstamųjų medžiagų neutralizavimas vyks vietoje, jų parvežimas kelia pavojų visuomenei“, – nurodė teisėsauga.

J. Elinsko/ELTOS nuotr.

Pasak pareigūnų, dėl to ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždaromas eismas kelio Sudeikiai–Bikuškis atkarpoje.

Kaip rašė BNS, apie Samanės kaime nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai kiek po 19 valandos. Anksčiau manyta, jog jis sprogmenų su savimi neturėjo.

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Utenos rajone rastas nukritęs dronas

Pareigūnai spėja, kad tai – ukrainietiškas dronas.

Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija.

Tuo metu Generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje.

Šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.

Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.

Tuo metu pernai į Lietuvą du kartus buvo įskridę Rusijos dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su sprogmenimis. Pareigūnai nustatė, kad šie dronai buvo nukreipti į Ukrainą, bet į Lietuvą pateko netyčia, kai ukrainiečiai elektroninės kovos priemonėmis sutrikdė jų skrydžio kryptis.

Po pirmadienį vykusio prezidento susitikimo su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis tikino, kad išankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų.

Šiame straipsnyje:
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Komentarai

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Komentarai

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tevas
darom dagiau radarom,,,aviu banda...
6
0
Liūdna
Nesuprantu.Šiandien paskelbė,kad žmonės labiausia pasitiki kariuomene,o ta kariuomenė net nuo oro balionų ir dronų neapsaugo.Šitiek milijardų,atimtų iš žmonių gyvenimo atidavė gynybai,o rezultatai-pišššš.Nei tankai,nei Kriščiūno dantys tapo bereikšmeis.
11
0
Trasos
Balionai du cigaretėmis skrenda į oro uostus, dronai su sprogmenim - į laukus. Kas ir kur dar atskris?
10
0
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