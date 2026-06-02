Peiliu subadė jauną vyrą, kuris bandė sulaikyti nusikaltimą darančius paauglius

Jaunas panevėžietis sunkius sužalojimus patyrė pernai, gruodžio 8-osios vakarą. Panevėžyje, netoli namų sutikta praeivė jam pranešė, kad trys paaugliai bado prie daugiabučių paliktų automobilių padangas.
Pilietiškas vyras nusivijo ir sulaikė du iš jų. Netrukus iš tamsos pasirodė nepilnametis jų draugas. Tyrimo duomenimis, panevėžiečiui bandant jį sulaikyti, pastarasis šešis kartus dūrė peiliu jam į įvairias kūno vietas, o tada su abiem bičiuliais pabėgo.
Tą patį vakarą policijos pareigūnai nustatė įtariamąjį ir jį sulaikė. Jaunuolis slėpėsi vieno iš kartu tą vakarą buvusių paauglių namuose.
Subadytas vyras greitosios pagalbos medikų buvo skubiai išgabentas į ligoninę, vėliau kelis mėnesius gydėsi. Ekspertai nustatė, kad jam buvo sunkiai sutrikdyta sveikata.
Kaip nepilnamečio atsakomybę lengvinanti aplinkybė laikoma tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir gailėjosi, tačiau atsakomybę sunkinanti aplinkybė – nusikalstamą veiką jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio.
Dėl sunkiai sutrikdytos asmens, vykdžiusio pilietinę pareigą, sveikatos Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo dvejų iki 12 metų. Nepilnamečiui asmeniui gresia mažesnė bausmė.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
Dėl subadytų keliolikos automobilių padangų buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.
Nustačius, kad įtariamieji dar nėra sulaukę 16 metų, jų teisti dėl viešosios tvarkos pažeidimo nėra galimybės. Nukentėjusiesiems buvo pasiūlyta dėl žalos atlyginimo teikti civilinius ieškinius arba reikalauti, kad nepilnamečių tėvai geranoriškai atlygintų gyventojų patirtus nuostolius.
(be temos)
(be temos)