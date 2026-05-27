Pasvalio rajone automobilis mirtinai partrenkė dviratininką

Avarija įvyko Norių kaime, kelyje Joniškis-Žeimelis-Pasvalys.
1945 metais gimusio vyro vairuojamas „Opel Meriva“ 1965 metais gimusį dviratininką partrenkė lenkimo metu, kai dviratininkas suko į kairę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pasvalio rajone vyro vairuojamas automobilis mirtinai partrenkė dviratininką, trečiadienį pranešė policija.
Avarija įvyko Norių kaime, kelyje Joniškis-Žeimelis-Pasvalys.
1945 metais gimusio vyro vairuojamas „Opel Meriva“ 1965 metais gimusį dviratininką partrenkė lenkimo metu, kai dviratininkas suko į kairę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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