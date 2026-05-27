 Pasvalio rajone automobilis mirtinai partrenkė dviratininką

Pasvalio rajone automobilis mirtinai partrenkė dviratininką

2026-05-27 07:26
BNS inf.

Pasvalio rajone vyro vairuojamas automobilis mirtinai partrenkė dviratininką, trečiadienį pranešė policija.

<span>Pasvalio rajone automobilis mirtinai partrenkė dviratininką</span>
Pasvalio rajone automobilis mirtinai partrenkė dviratininką / Asociatyvi policijos nuotr.

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