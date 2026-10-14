Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 19 migrantų, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista beveik 1,7 tūkst. neteisėtų migrantų. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.
Iš viso nuo migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 26,3 tūkst. užsieniečių.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
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