 Pasienyje su Baltarusija apgręžtas neteisėtas migrantas

Pasienyje su Baltarusija apgręžtas neteisėtas migrantas

2026-05-25 09:07
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija po daugiau nei dviejų savaičių pertraukos apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžtas neteisėtas migrantas</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžtas neteisėtas migrantas / Asociatyvi E. Ovčarenko / BNS nuotr.

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Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį į šalį neįleido devynių neteisėtų atėjūnų.

Kaip rašė BNS, pastarąjį kartą Lietuvoje septyni migrantai buvo apgręžti gegužės 7-ąją.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 725 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
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