Pasienietė įtariama bute smurtavusi prieš vyrą

Incidentas įvyko Pelesos gatvėje ketvirtadienį, apie 11 val. 1997 metais gimusi pasienietė buvo blaivi, ne tarnyboje.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilniuje esančiuose namuose kilus konfliktui Valstybės sienos apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės pareigūnė sukėlė fizinį skausmą vyrui, penktadienį pranešė Policijos departamentas.
Incidentas įvyko Pelesos gatvėje ketvirtadienį, apie 11 val. 1997 metais gimusi pasienietė buvo blaivi, ne tarnyboje.
Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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