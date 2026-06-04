Pareigūnai aptiko galimai balionais iš Baltarusijos atgabentą kontrabandą

Kaip nurodoma Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime, apie 11.10 val., kelyje Kryžkalnis-Tauragė, pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį „Toyota Avensis Verso“, kurį vairavo 1994 m. gimęs vyras. Policininkų dėmesį patraukė salone ir bagažo skyriuje sukrautos didelės dėžės.
Atlikus apžiūrą, paaiškėjo, kad buvo slepiamas nelegalus krovinys – 40 dėžių kontrabandinių cigarečių. Iš viso rasta 20 tūkst. pakelių cigarečių, paženklintų Baltarusijos akcizo ženklais.
Preliminariais duomenimis, visų rastų cigarečių, nepaženklintų Lietuvos Vyriausybės nustatyto pavyzdžio banderolėmis, vertė siekia apie 100 tūkst. eurų.
„Tyrėjai neatmeta versijos, kad šis krovinys į Lietuvą galėjo patekti šiais laikais jau įprastu būdu – pasitelkiant oro balionus. Tokią prielaidą sustiprino ir aptiktų dėžių būklė: jos buvo surištos po dvi į vieną ryšulį, kruopščiai apvyniotos plėvele bei paruoštos tvirtinimui prie balionų“, – teigiama Tauragės AVPK pranešime.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Įtariamajam gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Taip pat konfiskuojamas ir kontrabandai gabenti naudotas automobilis.
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