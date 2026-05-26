 Panevėžio rajone degė sąvartynas

Panevėžio rajone degė sąvartynas

2026-05-26 09:36
Gytis Pankūnas (ELTA)

Panevėžio rajone pirmadienį kilo gaisras sąvartyne, pranešė ugniagesiai.

<span>Panevėžio rajone degė sąvartynas</span>
Panevėžio rajone degė sąvartynas / Asociatyvi Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 13.39 val. pranešta, kad Panevėžio rajone, Miežiškių seniūnijoje, Dvarininkų kaime, kilo gaisras sąvartyne.

Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, atvira liepsna degė atliekos. Dėl labai didelio vėjo gaisras išplito visoje šiukšlių rietuvėje. Į rietuves atskiroje išbetonuotoje aikštelėje buvo sukrauti seni, susmulkinti baldai.

Lokalizavus gaisrą, kartu su ugniagesiais dirbo keturi įmonės traktoriai. Šiukšlės buvo perkastos ir perlietos vandeniu.

Gaisro metu išdegė apie 3 tūkst. kubinių metrų įvairių šiukšlių.

Gaisras užgesintas 21.32 val. 

Šiame straipsnyje:
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