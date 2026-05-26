Pakruojo dvaro valdytojas Giedrius Klimkevičius paleistas iš Prancūzijos areštinės

Tačiau, kaip portalui sakė G. Klimkevičiaus advokatas Prancūzijoje Mažvydas Michalauskas, tyrimas tęsiasi.
„Penktadienį jis buvo paleistas, tyrimas tęsiasi, tačiau mes sieksime visiško kaltinimų panaikinimo”, – portalas cituoja advokatą.
„Įtarimai dėl neteisėto daiktų pasisavinimo ir sulaikymas įvyko tuomet, kai jis mėgino į Lietuvą parsigabenti asmeninę bei įmonėms Lietuvoje priklausančią nuosavybę. G. Klimkevičius, kaip restruktūrizuojamos bendrovės „Castel Novel“ vadovas, nebuvo tinkamai ir laiku informuotas, jog norėdamas tai padaryti turėjo gauti leidimą iš bankroto administratoriaus“, – nurodoma G. Klimkevičiaus atstovų komentare.
Pasak jo, neradus įrodymų dėl tyčinių nusikaltimų G. Klimkevičiui buvo leista laisvai išvykti iš Prancūzijos, susigrąžinti iš Lietuvos atgabentus daiktus, kurie buvo naudoti jo įsigytoje legendinėje „Castel-Novel“ pilyje Prancūzijoje.
Bendrovė, valdžiusi pilį, kuriai vadovavo G. Klimkevičius, kovo 24 dieną buvo paskelbta likviduojama.
G. Klimkevičius yra Pakruojo dvaro valdytojas, prie Norviliškių dvaro pilies rengęs „Be2gether“ festivalį, per kurį vėliau įklimpo į skolas.
Kurį laiką verslininkas buvo įtrauktas į Registrų centro viešai skelbiamą informaciją apie asmenis, kuriems teismo sprendimu yra apribota teisė užimti vadovaujančias pareigas.
(be temos)