Vyro vairuojamas „Mitsubishi“ kliudė mopedu važiavusį paauglį

Kaip pranešė Policijos departamentas, eismo nelaimė apie 17.18 val. įvyko Marijampolėje, Trapučių ir Atgimimo gatvių sankryžoje.
Pirminiais duomenimis, blaivaus, 1960 metais gimusio vyro vairuojamas „Mitsubishi“ sukdamas kliudė pagrindiniu keliu tiesiai važiavusį mopedą, kurį vairavo nepilnametis, gimęs 2010 metais.
Vaikinas dėl sužalojimų buvo pristatytas į Marijampolės ligoninės priėmimo skyrių.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
