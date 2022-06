Už naudojimąsi mobiliuoju telefonu šiemet teisė vairuoti atimta jau 102 asmenims

Lietuvos kelių policija per metus išaiškina daugiau nei 40 tūkst. atvejų, kai mobilusis telefonas yra laikomas rankose vairuojant transporto priemonę. Šiemet jau per 100 asmenų dėl to neteko teisės vairuoti. Lietuvos kelių policijos tarnybos vadovas Vytautas Grašys akcentuoja ne baudos dydį, o apeliuoja į žmonių sąmoningumą.