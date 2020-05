Ūkiniame pastate pareigūnai aptiko 2243 pakelius kontrabandinių cigarečių

Gegužės 28 d. Tauragės aps. VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimų skyri aus pareigūnai vykdydami ikiteisminio tyrimo veiksmus, nustatė galimai tokių prekių neteisėta prekyba užsiimanči ą moterį ir nedels dami atliko kratą jos gyvenamojoje sodyboje .



P as 56-erių moteriškę pareigūnai a ptiko 718 pakelių cigarečių „Fest“ su baltarusiškomis banderolėmis, 116 cigarečių pakelių „Rominta Amerikan Blend“ be banderolių, 498 cigarečių pakelius „NZ Black“ su baltarusiškomis banderolėmis, 490 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis ir 421 pak el į cigarečių „Minsk Capital MS“ su baltarusiškomis banderolėmis.



Visų šių cigarečių pakelių, nepaženklintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto pavyzdžio banderolėmis, vertė 7805,6 eurų.



Moters atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tokį nusikaltimą padariusiam asmeniui gresia bauda arba laisvės atėmim as iki ketverių metų.

T auragės rajono Skaudvilės miestelio gyventoja po apklausos paleista namo , jai skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.