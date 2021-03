Tarptautiniame sporto arbitraže bus svarstoma diskvalifikuotos irkluotojos I. Adomavičiūtės byla

Antidopingo taisyklių pažeidimo bylų nagrinėjimo komisija šių metų vasario 8 d. I. Adomavičiūtei skyrė dvejų metų trukmės diskvalifikaciją. Jos laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo 2020 m. rugsėjo 15 dienos, kai po teigiamo dopingo testo buvo pradėtas laikinas nušalinimas. Šis sprendimas panaikino visus irkluotojos varžybų rezultatus nuo mėginio paėmimo iki laikinojo sportininkės suspendavimo.

Sportininkės organizme buvo rasta draudžiamo preparato higenamino. Jo kiekis irkluotojos organizme dvigubai viršijo leistiną normą. Higenaminas – natūrali stimuliuojantis medžiaga, kuri randama arba stimuliuojančiuose papilduose, arba papilduose, skirtuose mesti svorį.

„Bet kuri bylos šalis, manydama, kad pirmos instancijos sprendimas buvo priimtas neteisingai, turi teisę kreiptis apeliacine tvarka į Tarptautinį sporto arbitražo teismą. CAS bylą nagrinės iš esmės iš naujo. Tad tiek sportininkė, tiek Lietuvos antidopingo agentūra gali teikti naujus įrodymus byloje, į kuriuos bus atsižvelgta, – sako Lietuvos antidopingo agentūros direktorė Rūta Banytė. – Agentūra sudarė visas sąlygas sportininkei paaiškinti, kaip jos organizme atsirado draudžiama medžiaga higenaminas. Pati agentūra inicijavo susitikimą su irkluotoja, norėdami išsiaiškinti, kaip higenaminas pateko į organizmą. Dopingo kontrolės formoje ji nebuvo nurodžiusi jokio papildo, nors turėjo tokią pareigą. Tik vėliau sportininkė pateikė daugybę papildų, kuriuos vartojo ar galėjo vartoti prieš testavimą. Buvo ir tokių papildų ar vaistų, kurie buvo užrašyti Thai kalba ir jų sudėtis yra visiškai nežinoma. Sportininko pareiga yra nurodyti šaltinį ir sportininkų pasakymas, kad nežinau kaip draudžiama medžiaga pateko į organizmą, nėra laikoma pateisinamu argumentu. Tik tokiu atveju, jeigu sportininkas įrodo, kad medžiaga pateko iš maisto ar papildų, tuomet sprendžiama, kiek tai buvo sportininko aplaidumas ir jo kaltė. Nuo šių aplinkybių gali kisti diskvalifikacijos trukmė, bet ne pats diskvalifikacijos faktas.“

I. Adomavičiūtė bylos nagrinėjimas truko net penkis mėnesius. Sportininkė pati prašė nukelti terminą, nes laukė, kol bus ištirti jos nurodyti papildai ir ji galėtų tinkamai pasiruošti posėdžiui. Antidopingo taisyklių pažeidimo bylų nagrinėjimo komisija tenkino irkluotojos prašymą.

Sportininkės ir jos atstovų gynybos pozicija buvo, kad draudžiamas preparatas higenaminas į organizmą pateko kartu su maistu ar papildais. Tačiau nei papilduose, nei maiste, nei arbatoje, kurios buvo tiriamos, nebuvo rasta draudžiamų medžiagų.

„Sportininkė teigia, kad priimtas sprendimas neteisingas ir dvejų metų diskvalifikacija yra per griežta, nes ji tyčia nieko draudžiamo nevartojo. Norime pabrėžti, kad Agentūra jos tyčia ir nekaltino. Jeigu būtų įrodyta tyčia kaltė, I. Adomavičiūtei grėstų net 4 metų diskvalifikacija. Sprendimas priimtas remiantis Antidopingo taisyklių kodeksu ir CAS praktika, nes ji nenurodė šaltinio, kaip draudžiamos medžiagos pateko į jos organizmą, – tvirtina R. Banytė. – Agentūra kiek galėjo, tiek sportininkei padėjo aiškinantis, kur galėjo būti draudžiama medžiaga. Buvo teigiama, kad teigiamas dopingo testas buvo dėl suvalgyto kinų virtuvės patiekalo, kadangi higenaminas randamas laukiniame imbiere. Agentūra susisiekė su restoranu ir gavo patikinimą, kad laukinio imbiero tiekėjai net neveža į Lietuvą ir į patiekalus dedamas mums įprastas imbieras. Be to, nėra jokių mokslinių įrodymų, kad nuo suvalgyto maisto dopingo testas gali būti teigiamas. Pasaulinė antidopingo agentūra WADA mums patvirtino, kad higenaminu įprastai būna užteršti papildai, bet ne maistas.“

WADA dėl galimybės sportininkams per neatsargumą panaudojus įvairius žolelių kremus, balzamus ar pan. gauti teigiamą dopingo kontrolės rezultatą su higenamu, pakėlė leistiną higenamino ribą iki 10 ng/mL. Taip padedama sportininkams išvengti rizikos naudojant kai kuriuos produktus gauti teigiamo dopingo kontrolės testo rezultatą. Laboratorija net nepraneša apie rastą higenaminą ir tai nėra teigiamas dopingo kontrolės rezultatas, jeigu jo koncentracija yra mažesnė nei 10 ng/mL.