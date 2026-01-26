Tapinas toliau kovoja su Užkalniu: kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą

„Patvirtiname, kad šiandien Lietuvos Aukščiausiajame Teisme gautas ieškovo Andriaus Balio Tapino kasacinis skundas, juo prašoma pakeisti pirmosios bei apeliacinės teismų procesinius sprendimus ir ieškinio reikalavimus tenkinti visiškai: pripažinti, kad atsakovas Andrius Užkalnis apie ieškovą savo paskyrose socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „Facebook“ viešai paskleidė tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri žemina ieškovo garbę ir orumą. Taip pat prašoma įpareigoti atsakovą savo paskyrose paneigti tikrovės neatitinkančius teiginius; priteisti ieškovui iš atsakovo 20 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti“, – Eltai teigė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.
LAT dar spręs, ar priimti A. Tapino skundą – kasacinis teismas sprendžia dėl kiekvieno jam paduoto skundo priimtinumo.
ELTA primena, kad pernai spalį Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad rašytojas A. Užkalnis visuomenininką A. Tapiną pavadinęs aferistu, jį įžeidė, tačiau tai buvo ne žinia, o netinkamai išreikšta nuomonė, A. Užkalnis nuomonę išreiškė pažeisdamas asmens garbę ir orumą, o šios teisės apginamos teismo sprendimu pripažinus A. Užkalnį padarius šį pažeidimą.
Pasak šio teismo, pavartoti išsireiškimai apie ieškovą („..burbuliuoja tie aferistai ir ligoniukai savo durnume ir savo isterijoje“) yra žeminančio pobūdžio, peržengiant saviraiškos laisvės ribas, tokiais teiginiais siekiama įžeisti, o ne aštriai išreikšti nuomonę.
Teismo vertinimu, A. Užkalnis savo emocinio pobūdžio vertinimui pasirinko akivaizdžiai netinkamą ir neproporcingą kalbos formą, kuri neatitinka saviraiškos laisvės įgyvendinimo principų ir pažeidžia A. Tapino garbę ir orumą.
A. Užkalnis visiškai nesutiko su A. Tapino ieškiniu, nenorėjo paneigti jokių žodžių.
A. Tapinas į teismą kreipėsi po to, kai prieš keletą metų A. Užkalnis viešai per socialinius tinklus „Instagram“ ir „Facebook“ paskelbė įrašą: „Nepamirškite, kad kirmėlės patys užsikas savam mėšle. Pažiūrėkite į Tapiną ir Šurajevą – burbuliuoja tie aferistai ir ligoniukai savo durnume ir savo isterijoje“.
