Sunaikintas rekordinis kiekis narkotikų ir daugiau nei 150 mln. cigarečių

Pernai sunaikintas rekordinis narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų pirmtakų (prekursorių) ir į oficialų sąrašą neįtrauktų medžiagų kiekis – net 755 kilogramai.
Didžiąją dalį šio kiekio sudarė 498 kilogramai heroino, 2025 m. sulaikyto Muitinės kriminalinės tarnybos.
Sunaikintas ir reikšmingas kiekis intelektinės nuosavybės teises pažeidžiančių prekių – 112 948 vienetai.
„Dideli narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiai bei augantys intelektinės nuosavybės pažeidimų mastai rodo nuoseklų Lietuvos muitinės darbą mažinant rizikas sveikatai, saugai ir sąžiningai konkurencijai rinkoje“, – rašoma pirmadienį paskelbtame Muitinės departamento pranešime.
Iš viso per metus sunaikinta 150 357 921 vienetas cigarečių, 39 843,45 kilogramo tabako ir 1 624 litrai alkoholio gaminių. Šie kiekiai atspindi nuoseklų muitinės darbą užkertant kelią nelegalioms prekėms patekti į Lietuvos ir Europos Sąjungos rinką.
Be sunaikinimo procedūrų, 2025 m. buvo realizuotos prekės, neturinčios Sąjungos prekių muitinio statuso. Jų bendra realizavimo vertė siekė 973 167,95 euro. Per metus paskelbti 33 konkursai ir 132 elektroniniai aukcionai, kurių metu gautos pajamos pasiskirstė taip: – už elektroniniuose aukcionuose realizuotas prekes gauta 236 468,00 euro, – už konkurso būdu realizuotas prekes – 732 354,95 euro, – už turto perdavimą patikėjimo teise – 4 345,00 euro.
Svarbi Lietuvos muitinės veiklos dalis 2025 m. buvo ir humanitarinė parama Ukrainai.
Šaliai perduota 70 transporto priemonių ir kito turto, kurio bendra muitinė vertė sudarė 200 990,83 euro. Tai – nuoseklios paramos dalis, kuri nuo karo pradžios jau siekia 2 247 739 eurus.
Ši pagalba prisideda prie Ukrainos institucijų pajėgumų stiprinimo ir yra reikšminga Lietuvos solidarumo išraiška.
Naujausi komentarai