Suimtas jaunas rusas: neteisėtai kirto Lietuvos sieną

Užsienietis buvo sulaikytas pirmadienį vakare Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės Rociškių pasienio užkardos veikimo teritorijoje, Šakių rajone.
20-metis Rusijos pilietis buvo ką tik iš Rusijos neteisėtai kirtęs sieną, pranešė VSAT.
Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras.
Trečiadienį teismo sprendimu sienos pažeidėjui skirta kardomoji priemonė – suėmimas trims mėnesiams.
