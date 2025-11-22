Sučiuptas girtas automobilį vairavęs kalėjimo specialistas

Policijos duomenimis, automobilis „VW Passat“ sustabdytas lapkričio 21 d. apie 20 val. Jurkionių kaime.
Mašiną vairavo ne tarnybos metu neuniformuotas neblaivus (1,01 prom.) 46-erių Alytaus kalėjimo specialistas.
Vyrui surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal administracinių nusižengimų kodekso 422 str. 5 d. ir 424 str. 1 d.
Transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Transporto priemonių vairavimas nepasitikrinus sveikatos nustatytu periodiškumu, nesilaikant vairuotojo pažymėjime nurodytų vairuotojui taikomų apribojimų (išskyrus leidimo vairuoti tam tikros rūšies transporto priemones apribojimus) ar pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui užtraukia baudą nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.
