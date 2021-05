Šiurpus nusikaltimas Panevėžyje: sūnus nužudė savo motiną

Panevėžyje trečiadienio rytą įvykdytas kraupus nusikaltimas. Policijai pranešta, kad Respublikos g. 18 name nužudytas žmogus.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Rasa Galkauskienė informavo, kad pranešimas apie nusikaltimą gautas šiandien ryte, 8.10 val.

„Bendrasis pagalbos centras, kad Respublikos gatvė name nužudyta 63 metų moteris. Atvykę policijos pareigūnai, įvykio vietoje rado moters kūną su durtinėmis žaizdomis. Be to, įvykio vietoje sulaikytas ir įtariamasis – aukos sūnus. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 129 str. (nužudymas)“, – pranešta policijos išplatintame pranešime.

1994-aisiais metais gimęs nužudytosios moters sūnus buvo sulaikytas. Jis pats pareigūnams pranešė apie padarytą nusikaltimą.

Pirminiais duomenimis, jis buvo blaivus. Manoma, kad peilį prieš motiną sūnus pakėlė po ginčo.

Įvykio aplinkybes ir tikslesnius nužudymo motyvus aiškinasi Panevėžio policijos pareigūnai.