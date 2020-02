Šiaulietė pripažinta kalta dėl smurto prieš savo vaikus: talžė ir kilimų mušikliu

„Kaltinamosios veiksmai prieš vaikus buvo nevienkartinio pobūdžio, tęsėsi ilgą laiko tarpą. Prieš vyresnįjį sūnų buvo smurtauta tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Jis patyrė dvasinius išgyvenimus, išgąstį, pažeminimą, baimę. Kaltinamoji fiziškai smurtavo ir prieš jaunesnįjį sūnų“, – teismo pranešime sako Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Ilona Jakubėnienė.

Kaip pranešė teismas, už piktnaudžiavimą tėvų pareigomis Šiaulių apylinkės teismas moteriai skyrė vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės apribojimą, įpareigojant kaltinamąją per vieną mėnesį nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos atsiprašyti dviejų nukentėjusiųjų savo vaikų.

Be to, teismas E. V. skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, atliekant ją per keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

Taip pat jai priteista atlyginti 500 eurų neturtinės žalos nukentėjusiajam.

Teismas konstatavo, kad moteris fiziškai ir psichiškai gniuždė savo vaikus. Ji sistemingai šaukdavo ant vyresniojo sūnaus, grasino ir jį mušė, dėl ko berniukui buvo sukeltas fizinis skausmas bei padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Nustatyta, kad moteris ne kartą smurtavo ir prieš jaunesnįjį sūnų.

Kaltinamoji E. V. nei ikiteisminio tyrimo metu, nei bylą nagrinėjant teisme savo kaltės nepripažino ir kėlė versijas, kad vaikai galėjo nukentėti mokykloje ar stumdydamiesi tarpusavyje, taip pat, kad vyresnysis sūnus galėjo meluoti.

Tačiau, pasak teismo, šio vaiko parodymai buvo labai detalūs, įvardijamas ne tik mušimo įrankis, bet ir vietos, į kurias buvo suduota, sumušimo priežastys, kambarys, kuriame jis buvo sumuštas.

„Surinkti duomenys patvirtina, kad sūnaus fizinis gniuždymas nebuvo atsitiktinis ar vienkartinis atvejis, o pasižymėjo sistemingumu ir periodiškumu“, – teigia teismas.

Motina vaikus mušė už pastabas ir prasižengimus, suduodama kilimų mušikliu per galvą, pagaliu, šlepete per pirštus.

Šis nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Teismas sausį skelbė, jog šiai moteriai leista du kartus per savaitę pasimatyti su vaikais dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistui.