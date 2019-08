Radviliškio rajone – pareigūnų „laimikis“: aptiko 35 tūkst. pakelių cigarečių

Pagal VSAT pranešimą, trečiadienį Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės pasieniečiai Radviliškio rajone, kelyje Šeduva – Baisogala, patikrinti sustabdė mikroautobusą „Citroen Jumper“ lietuviškais numeriais. Jį vairavo 44-erių Kelmės rajono gyventoja. VSAT pareigūnai jau turėjo informacijos, kad šiuo automobiliu gali būti gabenamas nelegalus krovinys.

Patikros metu paaiškėjo, kad mikroautobusas prigrūstas cigarečių dėžių. Iš viso pasieniečiai rado 70 gamyklinių rūkalų pakuočių, kuriuose sudėti 35 tūkst. pakelių „LF Red“ markės cigarečių. Jos buvo be akcizo ženklų.

Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. „Citroen Jumper“ vairuotoja po apklausos Šiaulių užkardoje paleista. Jai skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimą neišvykti. Už neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis Kelmės rajono gyventojai gresia bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.

Automobilis ir juo gabenti kontrabandiniai rūkalai laikinai saugomi Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.

Šiemet VSAT pareigūnų fiksuojamos kontrabandinių cigarečių gabenimo tendencijos šalies viduje pastaruoju metu nekinta. Pirmą šių metų pusmetį atokiau nuo valstybės sienos pasieniečiai nustatė 51 neteisėtą rūkalų gabenimo atvejį ir sulaikė daugiau kaip 377 tūkstančius cigarečių pakelių. Praėjusiais metais per šešis mėnesius buvo užkardytos 48 tokios neteisėtos veikos.

Pasieniečių turimais duomenimis, daugiau nei pusė, 52 proc., šalies viduje sulaikomų cigarečių pateko iš Baltarusijos. Absoliuti dauguma tokios rūšies kontrabandos yra sulaikoma gavus kriminalinės žvalgybos informacijos.

Neskaitant kontrabandos, gabenamos per kontrolės punktus, kur už tokios veikos užkardymą atsako muitinė, per vadinamąją „žaliąją sieną“ cigaretes dažniausiai bandoma gabenti per tuos valstybės sienos ruožus, kuriuose nėra įdiegtos stebėjimo sistemos. Kontrabandininkai stengiasi rasti geresnius privažiavimo kelius, savo veiklą vykdyti miškingose vietovėse, išnaudoti kitus geografinius ypatumus. Baudžiamosios atsakomybės vengiantys cigarečių gabentojai Lietuvoje valstybės sienos link ateina nedidelėmis grupėmis, kur jų jau laukia bendrininkai kaimyninėje šalyje. Tokiais atvejais dažniausiai valstybės siena nėra pažeidžiama, o neteisėti kroviniai tiesiog permetami per jos liniją.