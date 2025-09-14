Prokuroras: teismo motyvai išteisinti Isodą „čekiukų“ byloje neįtikino, nuosprendį apskundžiau

„Manau, kad teismas suklydo vertindamas pateiktus duomenis ir nuosprendyje padarė nepagrįstas išvadas“, – Eltai sakė mero baudžiamojoje byloje kaltinimą palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Trečiadienį jis pateikė skundą Lietuvos apeliaciniam teismui ir prašo Marijampolės vadovą pripažinti kaltu dėl visų trijų kaltinimų — piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo. Taip pat prašoma skirti subendrintą 15 tūkst. eurų baudą, 4 metams uždrausti jam būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
ELTA primena, kad rugpjūčio 21 dieną merą išteisinęs Kauno apygardos teismas paskelbė, jog liko nepaneigta mero versija, kad kitų asmenų kuro kvitai jo ataskaitose atsidūrė per neatidumą ar aplaidumą, o esą giminaičių kortelėmis apmokėtas kuras galėjo būti panaudotas tarybos nario veiklai. Teismo teigimu, mero elgesys tiesiog buvo neatsargus, nėra duomenų, kad politiko elgesys buvo tyčinis.
Valstybės kaltintojo tokie motyvai neįtikino.
„Kaip galima neatsargiai atsiskaityti 52 kartus kitų asmenų mokėjimo instrumentais (mokėjimo kortelėmis – ELTA)? Tai nėra neatsargumas – stengtasi surinkti kuo daugiau mokėjimo dokumentų ir gauti kuo didesnę išmoką iš savivaldybės. Kaip galima tokiu mažu intervalu pilti kurą? Akivaizdu, kad buvo renkami kitų asmenų kvitai", – sakė prokuroras.
Jis mano, kad teismas negalėjo kliautis vien tik mero pateiktai parodymais. D. Valkavičiaus teigimu, reikėjo vertinti visą bylos turinį ir visus STT surinktus duomenis.
„STT surinko duomenų, kad tuo pat metu – tą pačią dieną, tą pačią valandą, tą pačią minutę – buvo pilamas ir dyzelinas, ir benzinas. Buvo atsiskaitoma skirtingomis kortelėmis. Realybėje iš esmės to padaryti neįmanoma, nes, pilant į baką vienu metu ir dyzeliną, ir benziną, automobilis tikrai suges ir nevažiuos", – pastebi prokuroras D. Valkavičius.
Tarnybinį automobilį gavęs meras dar rinko „čekius"
Prokuroras taip pat akcentuoja, jog bylos duomenys rodo, kad P. Isoda dar naudojosi ir administracijos resursais – eidamas pareigas, galėjo naudotis administracijos teikiamomis interneto ryšio, transporto, pašto, kanceliarijos.
„Išlaidos jam jau buvo apmokamos, tačiau, nežiūrint į tai, jis vis tiek dar teikė duomenis apie išlaidas kaip tarybos narys. 252 kartus P. Isoda naudojosi tarnybiniu automobiliu, kartu gaudavo dar kompensacijas kaip tarybos narys", – Eltai sakė prokuroras.
Teisme Marijampolės vadovas pareiškė, kad negalima remtis savivaldybės pateikta informacija, nes ji netiksli.
Prokuroras D. Valkavičius Eltai sakė, kad jam taip pat nesuprantama teismo išvada, jog internetinės televizijos „Go3 televizija”, „TV Play Sports" paslaugomis, paslauga „Balsavimai" meras naudojosi per neatsargumą ir tokiu būdu sąskaitos už šias paslaugas pateko į išlaidas tarybos nario veiklai.
„Nėra galimybės realybėje paaiškinti, kad tai buvo neatsargus elgesys naudojantis šiomis paslaugomis“, – mano prokuroras.
Prokuratūra skelbė, kad Marijampolės savivaldybės meras P. Isoda, savivaldybės buhalterijai pateikdamas, įtariama, suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 tūkst. 479 eurus Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
P. Isodos byloje yra jo artimųjų, kitų partijos narių kuro čekiai.
Kauno apygardos teismo išteisinamajame nuosprendyje taip pat rašoma, kad Marijampolės savivaldybė nesiėmė priemonių neteisėtoms išmokoms susigrąžinti, kontrolė buvo nepakankama. Panašią išvadą padarė ir Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus „čekiukų“ bylą nutraukęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
P. Isoda sustabdė savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP) ir sakė savo poziciją ginsiantis teisiniu keliu. Po išteisinamojo nuosprendžio rugpjūtį meras Eltai pareiškė, kad neskubės atstatyti savo narystės partijoje, nes teisinis ginčas, panašu, dar nėra baigtas.
Pernai gruodį P. Isoda socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad pagal savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktą patikrinimą dar 2023 m. lapkričio mėnesį grąžino į savivaldybės biudžetą tą dalį (4 tūkst. 748 eurus) išmokų, kurios galėtų kelti klausimų dėl jų išmokėjimo pagrįstumo.
