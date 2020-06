Per penkis mėnesius policija sulaikė 3,5 tūkst. neblaivių vairuotojų

Per penkis mėnesius šalies policija sulaikė 3,5 tūkst. neblaivių vairuotojų, tai rodo, kad Lietuva vis dar turi problemų dėl vairuotojų neatsakingumo ir jų keliamo pavojaus, sako Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininkas Vytautas Grašys.

„Neblaivumas, be abejo, yra vienas iš pagrindinių pavojų eismo saugumui. Be abejo, tie skaičiai, kad šiais metais per penkis mėnesius policija sustabdė ir eliminavo iš eismo daugiau negu 3,5 tūkstančio neblaivių vairuotojų (...). Mes juos vertiname, kad jie yra potencialus pavojus, kad jei jų policija nesustabdytų, sukeltų eismo įvykį ir tikrai sunku pasakyti, su kokiomis pasekmėmis“, – pirmadienio rytą LRT radijui sakė V. Grašys.

Anot jo, per 1,8 tūkst. vairuotojų nustatytas didesnis nei 1,5 promilės girtumas ir jiems pradėti ikiteisminiai tyrimai, taip pat neblaivumas nustatytas 2,1 tūkst. neblaivių dviračių vairuotojų.

„Tai tikrai rodo, ką deklaruoja ir valstybė, kad mes turime problemų su alkoholiu ir dar tikrai dalis vairuotojų bando derinti vairavimą, dalyvavimą eisme ir alkoholį, kas iš tikrųjų yra tikrai realus pavojus mūsų žmonėms, žmonių gyvybei ir sveikatai“, – sakė kelių policijos vadovas.