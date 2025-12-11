Pasieniečiai telšiškio automobilyje aptiko cigarečių už 364 tūkst. eurų

Griežčiausia už tai gresianti bausmė – laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Antradienį Kužių kaime Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai patikrinimui sustabdė automobilį „Peugeot Boxer“. Krovininį mikroautobusą su latviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 50-metis Telšių rajono gyventojas.
Apžiūrėdami automobilį, pasieniečiai jame rado 70 tūkst. pakelių (140 dėžių) nelegalių cigarečių „Rothmans“ be akcizo ženklų. Tokio krovinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 364 tūkst. eurų.
Telšiškis naktį praleido areštinėje. Kitą dieną po apklausos buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Automobilis ir cigaretės laikinai saugomi Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
Pasaulyje gerai žinomų markių cigaretės padirbinėjamos, be kita ko, ir Latvijoje veikiančiuose pogrindiniuose fabrikuose, kurių jau ne vieną pareigūnai likvidavo. Neatmetama, kad Šiaulių rajone sulaikyti suklastoti rūkalai be banderolių taip pat galėjo atkeliauti iš kaimyninės šalies.
