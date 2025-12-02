 Pareigūnams padėti atskubėjo gyventojai: automobiliu ir šiukšlių konteineriu užblokavo kelią bėgliui

2025-12-02 16:19
BNS inf.

Pasieniečiams Mažeikiuose persekiojant nuo jų sprunkantį girtą vairuotoją, pareigūnams į pagalbą atskubėjo vietos gyventojai – jie savo automobiliu ir šiukšlių konteineriu užblokavo kelią bėgliui, antradienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pareigūnams padėti atskubėjo gyventojai: automobiliu ir šiukšlių konteineriu užblokavo kelią bėgliui / VSAT nuotr.

Vėlų šeštadienio vakarą Mažeikių rajone, ties Buknaičių kaimu, pasieniečiai stabdė iš Latvijos į Lietuvą atvykstantį automobilį „VW Caddy“ su lietuviškais valstybinio numerio ženklais.

Nors pareigūnai buvo įjungę specialiuosius mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius ir stabdė su šviesą atspindinčia krivūle, automobilis nesustojo. Priartėjęs prie pareigūnų, vairuotojas trumpam sulėtino greitį, tačiau netrukus nuvažiavo Mažeikių link.

Pasieniečiai nedelsdami pradėjo jį persekioti. Įvažiavęs į miestą VW vairuotojas nepaisė per garsiakalbį duodamų reikalavimų sustoti. Gaudynėms persikėlus į gyvenamųjų namų kiemus, į pagalbą pasieniečiams netikėtai atskubėjo vietos gyventojai.

Žmonės užblokavo bėgliui kelią savo automobiliu ir šiukšlių konteineriu. Priartėjęs prie kliūties, „VW Caddy“ vairuotojas buvo priverstas sustoti. Iššokęs iš automobilio dar mėgino sprukti, tačiau netrukus pasieniečiai jį sučiupo. Šiuo automobiliu kartu važiavęs keleivis taip ir liko jame sėdėti.

Paaiškėjo, kad automobilį vairavo 34-erių Kazachstano pilietis, turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje. Jis akivaizdžiai buvo neblaivus: svirduliavo, nuo jo tvoskė alkoholiu, kalbėjo sunkiai ir nerišliai.

Į įvykio vietą buvo iškviesti policijos pareigūnai. Tačiau tikrintis girtumą kazachas atsisakė, todėl dėl vairavimo neblaiviam policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.

