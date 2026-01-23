Nuteista apskaitininkė: iš bendrovių sąskaitų išsigrynino 159 tūkst. eurų

2024 metų spalio mėnesį į teisėsaugą kreipėsi dvi Radviliškio rajono žemės ūkio bendrovės, nes jų kasose pastebėtas grynųjų pinigų trūkumas.
Bylos duomenimis, nuo 2023 metų rugsėjo iki 2024 metų spalio bendrovių administratorė – apskaitininkė, būdama materialiai atsakinga už jai patikėtą organizacijų turtą, veikdama vieninga tyčia, pasisavino jai patikėtą labai didelės vertės žemės ūkio bendrovėms priklausantį turtą – 159 tūkst. eurų. Nustatyta, kad kaltinamoji šiaulietė per kelis kartus bankomatuose išgrynino organizacijų lėšas.
Teismas nustatė, kad iš vienos žemės ūkio bendrovės sąskaitos išgryninusi pinigus apskaitininkė savo reikmėms panaudojo apie 95 tūkst. eurų, o iš kitos žemės ūkio bendrovės sąskaitos – daugiau nei 63 tūkst. eurų.
Kaltinamoji, siekdama nuslėpti jos pasisavintų pinigų trūkumą, į vienos bendrovės kasos knygą įvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad neva bendrovės vadovui grynaisiais buvo išmokėti 88 tūkst. eurų, o į kitos bendrovės kasos knygos registrą įvedė tikrovės neatitinkančius duomenis, kad ir šios bendrovės pirmininkui grynaisiais buvo neva išmokėta 50 tūkst. eurų.
Teismas patenkino žemės ūkio bendrovių civilinius ieškinius bendrai 159 tūkst. eurų sumai. Juos nuteistoji turės atlyginti per pustrečių metų nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Naujausi komentarai