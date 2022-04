Tyrimas parodė, kas Europoje svaiginasi daugiausiai: kur rikiuojasi Lietuva?

Tyrimas buvo atliktas 26 šalyse ir apėmė 80 Europos miestų. Pareigūnai kovoja ir išaiškina vis naujas grupuotes, tačiau narkotikų verslas nestovi vietoje ir tai parodo ne tik kratos prekeivių namuose, bet ir elementariausi nuotekų tyrimai. Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras kartu su Europos vandens nuotekų tyrimų grupe paėmė tyrimams nuotekų skirtingose šalyse ir gavo akivaizdžius rezultatus.

Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje aptikta didesnė kokaino, metamfetamino ir amfetamino likučių koncentracija nei 2020-aisiais.

Žmogus, kai vartoja narkotines medžiagas, jo kepenyse susidaro tam tikri metabolitai, kurie išsiskiria su šlapimu ir patenka į nuotekų vandenį.

Laikinoji narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) direktorė Evelina Pridotkienė teigia, kad tokio tyrimo tikslas – nustatyti, kaip plačiai paplitęs narkotikų vartojimas didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

„Tyrimas apima apie 80 miestų iš 26 šalių. Lietuvoje dalyvauja trys miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Tikslas yra nustatyti narkotinių medžiagų paplitimą, t. y. žmogus, kai vartoja narkotines medžiagas, jo kepenyse susidaro tam tikri metabolitai, kurie išsiskiria su šlapimu ir patenka į nuotekų vandenį. Laboratorijose tas vanduo yra tiriamas ir tokiu būdu nustatoma, kokios narkotinės medžiagos buvo vartojamos Lietuvoje, tuose trijuose miestuose, tam tikru metu. Pernai šis tyrimas buvo atliekamas balandžio mėnesį“, – aiškino E. Pridotkienė.

Minėtų trijų narkotinių medžiagų vartojimas Lietuvos didžiuosiuose miestuose išaugo, lyginant su 2020-aisiais, tačiau verta atkreipti dėmesį ir į tai, kad 2020-ųjų balandį buvo pirmoji pandemijos banga, kuri galėjo įtakoti mažesnį narkotikų suvartojimą.

„Kiekvieno miesto duomenis mes turime ir, lyginant su 2020 metais, visuose trijuose miestuose augo kokaino, amfetamino ir metamfetamino vartojimas. Visuose trijuose miestuose mažėjo MDMA, t. y. ekstazio vartojimas. Nepamirškime, kad 2020 metais, kai tyrimas buvo atliekamas, buvo pirmi pandeminiai metai ir ten irgi buvo pavasaris, tas pirmas uždarymas, tai tada matėme tikrai vartojimo sumažėjimą tam tikrų medžiagų. 2021-aisiais metais jis pamažu grįžta į ikipandeminį lygį. Matome visų trijų medžiagų padidėjimą visuose trijuose miestuose. Galime išskirti, pavyzdžiui, kokaino 2021 metais daugiausiai randama Vilniuje nors 2020 metais jo buvo daugiausia Klaipėdoje. MDMA randama Vilniuje ir Kaune, amfetamino irgi Vilniuje, bet metamfetamino iš visų trijų miestų daugiausiai randama Kaune“, – teigė laikinoji NTAKD direktorė.

Tyrimas parodė, kad MDMA yra vakarėlių narkotikas, o amfetaminas ir metamfetaminas yra vartojamas reguliariai, nepriklausomai nuo savaitės dienų.

„Tyrimas atliekamas vieną savaitę. Kiekvienoje Europos šalyje tam tikru metu yra imami mėginiai kiekvieną dieną. Ta savaitė skaičiuojama taip, kad į ją patektų ir darbo dienos, ir savaitgalis. Matome akivaizdų skirtumą, pavyzdžiui, MDMA suvartojimas savaitgaliais šokteli kelis kartus. Tai dar kartą parodo, kad MDMA – vakarėlių narkotikas. Jeigu žiūrime į amfetamino arba metamfetamino vartojimą, ten tokio akivaizdaus skirtumo tarp savaitgalio ir darbo dienų nematome. Tai rodo, kad amfetaminą ir metamfetaminą žmonės vartoja reguliariai, nesvarbu, ar tai darbo diena, ar savaitgalis. Vadinasi, tie žmonės yra padidintos rizikos“, – sakė E. Pridotkienė.

Kokaino kaina yra sumažėjusi, jis pradedamas gaminti Europoje. Kaina internete taip pat gali būti mažesnė ir kokybė geresnė, nes ten galima palikti atsiliepimus apie prekę.

Anot pašnekovės, kokaino suvartojimas Lietuvoje padidėjo, nes atsirado jį gaminančių Europoje, o tai lėmė šio narkotiko kainos sumažėjimą. Taip pat išaugęs vartojimas galimai nulemtas patogesnio ir pigesnio narkotikų įsigijimo internetu galimybės.

„Prevencinės priemonės veikia, bet negalime rezultatų tikėtis po metų ar dvejų. Tai yra ilgalaikiai rezultatai ir tam tikrus mažėjimo veiksmus galime pamatyti po dešimt ar penkiolikos metų. Nežiūrint į tai, šitie tyrimai mums rodo kokaino didėjimą. Mes kalbame su ekspertais, žiūrime į kitus tyrimus, o ekspertai kalba, kad kokaino kaina yra sumažėjusi, jis pradedamas gaminti Europoje, nebe Pietų Amerikoje. Kitas dalykas – internetinė prekyba. Pandemijos metu ne tik buities prekės, maisto produktai pradedami pirkti internetu, bet ir narkotinės medžiagos. Kaina internete taip pat gali būti mažesnė ir kokybė geresnė, nes ten galima palikti atsiliepimus apie prekę. Be to, bendrosios populiacijos tyrimas, jeigu lyginam inovatyvius metodus su standartiniais, kai mes klausiam „ar jūs vartojate narkotines medžiagas?“, taip pat mums rodo, kad prieinamumas augo, nes paklausus žmonių, ar jums lengva būtų gauti narkotinių medžiagų, jie pasako: „taip, per 24 val. vienur, kitur narkotinių medžiagų mums gaut būtų pakankamai lengva“. Aišku, lengviausia gauti kanapių, bet antroj vietoj – kokainas“, – kalbėjo laikinoji NTAKD direktorė.

Aptikti tikslius adresus, kuriuose buvo vartojami narkotikai, nėra įmanoma, nes nuotekos suteka į bendrą sistemą.

„Mes tikrai negalime išskirti nei iš kokio namo, nei iš kokio klubo ar iš kurios darbovietės, tai nėra mūsų tikslas. Mūsų tikslas yra nustatyti bendrą vartojimo paplitimą, kokios yra tendencijos. Jeigu norėtumėt nustatyti konkrečius asmenis, reikėtų atskiro, labai detalaus tyrimo“, – teigė E. Pridotkienė.

Kokaino suvartojimu Vilnius yra 44-oje vietoje iš 78 šalių. MDMA suvartojimu pakilome į devynioliktą vietą.

Tarp visų 26 šalių, dalyvavusių tyrime, Lietuva yra maždaug per viduriuką visų tirtų narkotikų kategorijose. Įdomu, kad Čekijoje populiariausias metamfetaminas – penki didžiausi šios šalies miestai užėmė prizines vietas pagal šio narkotiko suvartojamumą.

„Mes esame per vidurį. Tą patį rodo ir bendrosios populiacijos tyrimai, kai mes apklausos rezultatus nagrinėjom paaiškėjo, kad Lietuvoje narkotikų vartojimas yra du kartus mažesnis už Europos vidurkį. Tą parodė ir nuotekų tyrimas, pavyzdžiui, kokaino suvartojimu Vilnius yra 44-oje vietoje iš 78 šalių. MDMA suvartojimu pakilome į devynioliktą vietą iš 78 šalių. Kitų narkotikų esame 23-ioje, 29-oje vietoje. Narkotikų paplitimas Lietuvoje nėra toks aukštas, kaip kituose Europos miestuose. Čekijoje dalyvavo penki miestai ir visi penki yra pirmoje vietoje pagal metamfetamino suvartojimą. Ryga yra šeštoje vietoje, Kaunas – devynioliktoje. Kokaino didesnis vartojamumas yra Belgijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje. Metamfetamino daugiausiai matome Čekijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje. Amfetaminą daugiau vartoja Šiaurės Europos šalys. Tai mes visur esame per tą viduriuką“, – patvirtino E. Pridokienė.