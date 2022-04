Nuotekų tyrimas: didžiuosiuose Lietuvos miestuose pernai išaugo kokaino vartojimas

Palyginti su 2020 metais, narkotikų vartojimo tendencijos trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose pernai šiek tiek keitėsi: aptikta didesnė kokaino, amfetamino ir metamfetamino likučių koncentracija, MDMA (ekstazio) – mažesnė, tyrimo duomenis pirmadienį pristato Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD).

Pasak NTAKD pranešimo, Vilniuje nustatytas didžiausios kokaino ir amfetamino koncentracijos savaitės dienų vidurkis, MDMA – Vilniuje ir Kaune, metamfetamino – Kaune. Tuo trapu 2020 metais didžiausi kokaino kiekiai aptikti Klaipėdoje, MDMA – Vilniuje, amfetamino – Vilniuje ir Kaune, metamfetamino – Kaune.

Kokaino vartojimas visuose trijuose Lietuvos miestuose išaugo, labiausiai – Vilniuje (70 proc.), Kaune – 31 proc., Klaipėdoje – 21 procento, bet Lietuva tarp kitų Europos šalių vis dar išsiskiria nedideliu kokaino vartojimo paplitimu. Stebėtas koncentracijų kiekis nuotekose rodo, kad kokaino vartojimas išlieka didžiausias vakarų ir pietų Europos miestuose, ypač Belgijoje, Nyderlanduose ir Ispanijoje.

Tuo tarpu ekstazio vartojimas Lietuvoje jau buvo kritęs ankstesniais metais, o 2021-aisiais dar labiau sumažėjo. Klaipėdoje ekstazio likučių koncentracija buvo nustatyta perpus mažesnė, Vilniuje – 37 proc. mažesnė, Kaune – 14 proc.

Vilniuje fiksuota didžiausia MDMA likučių koncentracija tarp Lietuvos miestų ir yra 23-oje pozicijoje tarp visų 78 tirtų Europos miestų, Kaunas – 29-oje, Klaipėda – 55-oje. Didžiausios MDMA koncentracijos buvo nustatytos Belgijos, Vokietijos, Nyderlandų, Švedijos ir Norvegijos miestų nuotekose.

Pastebima, kad MDMA vartojimas darbo dienomis yra mažesnis nei savaitgaliais: Vilniuje savaitgaliais ekstazio likučių koncentracija ūgteli beveik pustrečio karto, Klaipėdoje ir Kaune – pusantro karto.

NTAKD pranešime pažymima, kad panašūs svyravimai buvo stebimi 2019 metais dar iki pandemijos, o 2020 metais skirtumai nebuvo tokie ryškūs, tikėtina, dėl tais metais uždarytų pasilinksminimo vietų karantino metu.

Visuose trijuose miestuose nuo 2018 metų fiksuojamas amfetamino likučių didėjimas. Pernai, palyginti su 2020 metais, didžiausias padidėjimas fiksuotas Klaipėdoje – 87 proc., Vilniuje – 37 proc., Kaune – 12 proc.

Amfetamino kiekis įvairių Europos šalių miestų nuotekose labai skyrėsi. Kaip ir ankstesniais metais, didžiausias kiekis fiksuotas šiaurės ir rytų Europos miestuose ir daug mažesnis kiekis – pietų Europos miestuose. Vilnius tarp visų tirtų miestų yra 21-oje pozicijoje, Kaunas – 23-oje, Klaipėda – 27-oje.

Metamfetamino likučių koncentracijos miestuose 2020 metais itin sumažėjo, tačiau pernai gerokai šoktelėjo – grįžo į 2019 metais buvusį ar net didesnį lygį. Vilniuje, palyginti su 2020 metais, šios medžiagos koncentracijos kiekis padidėjo 14 kartų, Kaune – 7, Klaipėdoje – beveik 5.

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (angl. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions) kartu su Europos vandens nuotekų tyrimų grupe (angl. The Sewage Analysis Core Group Europe , SCORE) atliktas tyrimas apėmė apie 80 Europos miestų 26-iose Europos šalyse, tarp jų – Vilnių, Kauną ir Klaipėdą.

Mėginius iš Lietuvos projekto vykdytojų SCORE laboratorijai Belgijoje pateikė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Pranešime nurodoma, kad nuotekų mėginiai reprezentuoja beveik 1 milijono gyventojų populiaciją, gyvenančią šiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kurie naudojasi centralizuotu vandentiekiu.

Nuotekų sudėtiniai paros mėginiai, kuriuose buvo ieškoma amfetamino, kokaino, MDMA ir metamfetamino metabolitų skilimo produktų buvo renkami visą savaitę praėjusių metų balandžio mėnesį.

Pranešime nurodoma, kad epidemiologija, grįsta nuotekų tyrimu, yra sparčiai besivystanti mokslo sritis, kuri padeda nustatyti nelegalių narkotikų vartojimo tendencijas populiacijoje beveik realiu laiku. Žinant susidarančių nuotekų šaltinį, pvz., iš kur atiteka nuotekos į nuotekų valymo įrenginius, mokslininkai gali įvertinti bendruomenėje naudojamų narkotikų kiekį, matuodami neteisėtų narkotikų ir jų metabolitų kiekį.