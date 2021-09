Migrantai rezgė pabėgimo planą iš Rūdninkų: kasėsi tunelį ir tikėjosi pasprukti

„Bandymų pasišalinti iš stovyklos tikrai buvo, pradėtos diegti sustiprintos apsaugos priemonės, kad prevenciškai užkirsti kelią tam. Bet tų bandymų vis tiek pasitaikydavo, pavienių periodiškai. Paskutinis bandymas buvo prasikasti tunelį po visa apsaugine tvora ir koncertina, bet, matyt, neužteko laiko jėgų, ir pareigūnų budrumas užkirto kelią pabėgimui“, – žurnalistams pasakojo Renaldas Žekonis, Rūdninkų migrantų stovyklos administratorius.

Migrantai pirmiausia įsikasė į žemę, o po to buvo kasama tam tikra kryptimi horizontaliai. Nelegalūs atvykėliai tikėjosi pabėgti per gretimai esantį mišką. Pasak stovyklos administratoriaus, šis tunelis buvo iškastas per vieną naktį, prie jo darbavosi tikrai ne vienas žmogus, pavyko iškasti apie 10 metrų.

Plačiau apie migrantų pabėgimo planą reportaže:

Iš Šalčininkų rajone, Rūdninkų poligone, vasarą įkurtos laikinos migrantų stovyklavietės penktadienį išvežti paskutiniai užsieniečiai, neteisėtai kirtę Lietuvos valstybės sieną, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM).

Numatyta iki spalio 1-osios visus neteisėtus migrantus perkelti iš laikinų apgyvendinimo vietų į šildomas patalpas.

Iš Rūdininkų į buvusius Kybartų pataisos namus perkelta daugiau kaip 700 asmenų.