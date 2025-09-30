Magistralėje iš vairuotojo pasityčioję „Pragaro angelų“ baikeriai sulaukė bausmės

Kaip antradienį pranešė Šiaulių apskrities policijos pareigūnai, administracinėn atsakomybėn patraukti septyni vyrai, kurių amžius – 31–45 metai. Šešiems iš jų surašyti protokolai dėl įvairių pažeidimų: dėl sustojimo ir stovėjimo vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisyklė (KET) draudžiama sustoti ir stovėti, dėl transporto priemonės be valstybinio numerio ženklo vairavimo, viešosios tvarkos pažeidimo, vaikščiojimo automagistralėje.
Vienam pažeidėjui, gimusiam 1992 metais, kuris vairavo motociklą neturėdamas tam teisės, surašytas administracinio nusižengimo protokolas dėl chuliganiško vairavimo. Už tai jam skirta 750 eurų bauda ir metams atimta teisė vairuoti, kurios jis ir neturėjo. Tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu jis net negalės įgyti teisės vairuoti.
Primename, kad šių metų liepos mėnesį socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas automagistralėje A1 sustojęs eismas ir automobilį apsupusi grupelė motociklininkų.
Vaizdo medžiagoje matyti, kaip šie bandė atidaryti automobilio dureles, beldė į langus, spjaudėsi. Komentaruose vaizdo įrašo autorius pridūrė, jog „banditų gauja“ užėmė antrą magistralės juostą ir supyko, jog priekyje jų važiuojantis automobilis važiuoja lėčiau, todėl sustabdė eismą, apdaužė ir apspjaudė automobilį, o išvydę, jog yra filmuojami – išvažiavo.
Vaizdo įrašas šiuo metu yra pasidalytas kelis šimtus kartų, o komentarų skiltyje panašu, jog platformos auditorija tokį baikerių elgesį yra linkusi pateisinti.
„Ne be reikalo puola“, „Iš oro taip nebūna“, „Matyt buvo už ką“ ir „jei vairuotojas iš tų antraeilininkų, kur sėdi ir nesitraukia, priartėjus greičiau važiuojančiai transporto priemonei, tai kaip ir pelnytai“ – tokie ir panašūs komentarai lydėjo vaizdo įrašą.
Visgi, buvo ir tokių, kurie sakė, jog taip pat nepritaria lėtam važiavimui antroje juostoje, tačiau motociklininkai persistengė – dėl to nevalia gadinti kitų turto, trukdyti eismo saugumui ir panašiai. Taip pat, jog baikeriai jaučiasi saugūs su šalmais, nes apsaugota jų galva ir „laiko save kažkokiais dievais“.
Raseinių rajono policijos komisariate dėl įvykio buvo pradėtos administracinio nusižengimo teisenos ir pažeidėjams paskirtos baudos.
Klubas „Hell's Angels“ (liet. „Pragaro angelai“) dar praėjusio amžiaus viduryje, po Antrojo pasaulinio karo, kilo iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Savo veiklą pradėjęs Kalifornijos valstijoje, klubas išsiplėtė ir ėmė veikti tarptautiniu mastu. Plačiau apie jų atsiradimo istoriją galite skaityti čia: „Hells Angels“ – baikerių judėjimas, kuris gimė kare.
Klubo veikla apipinta įvairiomis legendomis, tačiau Amerikoje jie pagarsėję savo kriminalinę veika. JAV teisingumo departamento svetainėje galima rasti 2009-aisiais parengtą jų veiklos apžvalga pavadinimu „Nusikaltama „Pragaro angelų“ organizacija“.
Joje rašoma, jog šio klubo prezidentas Ralphas Bargeris jį apibūdina kaip „būrį linksmų vaikinų, kurie tiesiog važinėja motociklais“, šiame tyrime pateikiami duomenys, rodantys, kad iš tikrųjų tai yra kriminalinė grupė, užsiimanti įvairia nusikalstama veikla.
Teigiama, jog turimi duomenys rodo, jog šio klubo nariai užsiima žmogžudystėmis, metamfetamino gamyba ir platinimu, kokaino, heroino ir marihuanos platinimu, šaunamųjų ginklų pirkimu ir pardavimu bei kita nusikalstama veika.
