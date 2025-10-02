Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti nuosprendį narkotikų kontrabandininkams

Kaip ketvirtadienį pranešė LAT, vienas jų nuteistas už akių, nes teisminio nagrinėjimo metu pasislėpė.
Trečiasis organizuotos grupės narys už šią nusikalstamą veiką 2021 metais nuteistas Prancūzijoje.
Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai, o tyrimui vadovavo ir valstybinį kaltinimą teisme palaikė Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokuroras.
Tyrimo metu nustatyta, kad 59 metų kaltinamajam J. P. paskirsčius organizuotos grupės nariams vaidmenis, kaltinamasis – 42 metų V. D., Ispanijos Karalystėje 2020 metų vasarį iš nenustatyto asmens įgijo 3480 gramų antžeminių kanapių dalių. Vadinamajai „žolei“ nupirkti bei kelionės išlaidoms J. P. bendrininkams davė beveik 11 tūkst. eurų.
Ispanijoje įgyti kvaišalai buvo paslėpti automobilyje įrengtoje slėptuvėje ir trečiojo grupės nario, E. L. gabenami į Vokietiją. Tačiau Prancūzijoje muitinės pareigūnai kanapes aptiko, jas vežęs E. L. buvo sulaikytas ir 2021 metais nuteistas, jam skirta 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, atidedant jos vykdymą. Tuo pačiu nuosprendžiu šiam 26 metų Lietuvos piliečiui paskirta 6 tūkst. eurų muitinės bauda, konfiskuota transporto priemonė ir narkotinės medžiagos bei 5 metų laikotarpiu uždrausta atvykti į Prancūzijos teritoriją.
Vilniaus apygardos teisme baudžiamoji byla 2022 metais buvo pradėta nagrinėti dalyvaujant abiem kaltinamiesiems, tačiau netrukus J. P., kuriam proceso eigoje griežtesnės kardomosios priemonės pakeistos į namų areštą, pasislėpė nuo teismo. Gavus duomenų, kad šis asmuo gali būti išvykęs iš Lietuvos, jo atžvilgiu išduotas Europos arešto orderis. Vyras iki šiol nėra surastas, baudžiamoji byla išnagrinėta jam nedalyvaujant.
Šių metų vasario 27 dieną Vilniaus apygardos teismas abu kaltinamuosius pripažino kaltais dėl disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų veikiant organizuotoje grupėje. V. D. teismas skyrė galutinę subendrintą 8 metų laisvės atėmimo bausmę. Valstybės nuosavybėn perduoti 2 tūkst. eurų, kuriuos šis kaltinamasis buvo sumokėjęs kaip užstatą, nes jis pažeidė kardomąją priemonę – įvykdė naują nusikaltimą.
J. P. nuteistas už akių – jam skirta 13 metų laisvės atėmimo bausmė, kurios pradžia bus skaičiuojama nuo jo sulaikymo dienos. Valstybės biudžetą papildys 30 tūkst. eurų, kuriuos J. P. buvo sumokėjęs kaip užstatą taikant švelnesnę kardomąją priemonę. Šiuo metu J. P. atžvilgiu Vilniaus apygardos teisme už akių nagrinėjama dar viena baudžiamoji byla dėl sunkių ir labai sunkių nusikalstamų veikų.
Apkaltinamąjį nuosprendį nuteistasis V. D. apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui. Tačiau rugsėjo 24 dieną nuteistojo apeliacinį skundą teismas atmetė, palikdamas galioti pirmosios instancijos teismo nuosprendį, kuris iškart įsiteisėjo.
