Prieš teismą dėl pinigų pasisavinimo stos buvęs Šiaulių krepšinio klubo direktorius

Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad kaltinamasis iš abiejų viešųjų įstaigų nuo 2014 iki 2016 metų, įtariama, pasisavino daugiau nei 320 tūkst. eurų.

Viešosios įstaigos buvo skirtos vystyti ir administruoti krepšinio klubo Šiauliuose sportinę veiklą.

Tyrimo duomenimis, būdamas abiejų įstaigų vadovu, A. Klimavičius galėjo pasirašyti kasos išlaidų orderiuose apie kelių šimtų tūkstančių eurų apmokėjimą dviem Estijos bendrovėms už krepšininkų teisės į atvaizdo naudojimą įsigijimą.

„Patikrinus informaciją nustatyta, kad realiai šie pinigai įmonėms išmokėti nebuvo. Šios įmonės įprastai įgyja teises į sportininko atvaizdo panaudojimą ir parduoda jas klubui“, – teigiama prokuratūros išplatintame pranešime.

Teisėsaugos duomenimis, kaltinamajam galėjo padėti bendrininkas – šių Estijos bendrovių vadovas. Jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas atskirtas.

Surinkta įrodymų, kad klubo direktorius apgaulingai tvarkė abiejų viešųjų įstaigų buhalterinę apskaitą. Krepšininkams ir kitiems darbuotojams išmokėtas darbo užmokestis, kuris nebuvo įformintas buhalterinės apskaitos dokumentais.

Atlyginimas galėjo būti mokamas grynaisiais pinigais.

Kaltinamasis kartu su Estijos bendrovių vadovu, įtariama, klastojo teisės į atvaizdo naudojimą sutartis, sąskaitas faktūras ir neišmokėjo žaidėjams pinigų pagal sutartis į atvaizdo naudojimą bei piniginių prizų, tačiau juos pasirašė kaip kasininkas kasos išlaidų orderiuose.

Be to, A. Klimavičius nepateikė duomenų apie sau grąžinimą 21 tūkst. eurų paskolą iš viešosios įstaigos lėšų, dėl to buhalterė paskolos grąžinimo neįforminimo kasos išlaidų orderiu ir neįrašė į įstaigos buhalterinę apskaitą.

A. Klimavičiui pateikti kaltinimai dėl turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotais dokumentais, neteisingo duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo.

Buvęs krepšinio klubo vadovas kaltę neigia, pripažįsta tik apgaulingai tvarkęs viešųjų įstaigų apskaitą. Už šias veikas gresia laisvės atėmimas iki dešimties metų.

Baudžiamoji byla perduota Šiaulių apygardos teismui.