Ignalinos rajono gyvulininkystės įmonė kaltinama vokeliuose išmokėjusi per 100 tūkst. eurų

Pasak tarnybos, mėsinius galvijus auginusios bendrovės vadovai 2016–2019 metai darbuotojams galėjo neoficialiai išmokėti per 104 tūkst. eurų darbo užmokesčio ir valstybei padaryti beveik 100 tūkst. eurų žalos.

Manoma, kad siekdami paslėpti neapskaitytas išlaidas, ūkio direktorė ir buhalteris apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą – į ją įtraukė kitos įmonės kasos aparato kvitus, neva parodančius, kad bendrovė įsigijo daugiau kaip 82 tūkst. litrų degalų už daugiau nei 81 tūkst. eurų, kurių, pareigūnų surinktais duomenimis, iš tiesų jie nepirko.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, per trejus metus bendrovė valstybei nesumokėjo per 14 tūkst. pridėtinės vertės mokesčio (PVM), beveik 35 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, per 30 tūkst. eurų bendrųjų įmokų, dar per 18 tūkst. eurų darbuotojų įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų.

Viso biudžetui padaryta žala siekia per 97 tūkst. eurų. Byloje beveik 49 tūkst. eurų ieškinį yra pateikusi Valstybinė mokesčių inspekcija, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateikto ieškinio suma siekia per 48 tūkst. eurų.

Vykdant ikiteisminį tyrimą teisėsauga laikinai apribojo nuosavybės teisę turtui, kurio vertė – beveik 343 tūkst. eurų.

Kaltinimai dėl mokesčių vengimo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo buvo pareikšti pačiai įmonei ir trims fiziniams asmenims. Vienas iš asmenų tyrimo metu nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas.

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir kontroliavo Panevėžio apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Aidas Amparavičius.

Bylą nagrinės Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmai.