Į Vilnių iš Airijos deportuota 16 Lietuvos piliečių, juos lydėjo 150 pareigūnų

Kaip BNS informavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis, sekmadienį užsakomuoju reisu į Vilnių atskraidinta 15 vyrų ir viena moteris, Airijoje atlikę bausmę.
„Po bausmės atlikimo jie išsiųsti iš šalies“, – paaiškino VSAT atstovas.
Skrydis vykdytas per Varšuvą, ten išlaipinta 17 Lenkijos piliečių.
Iš viso lėktuve buvo pusantro šimto Airijos pareigūnų.
Pasak G. Mišučio, Lietuvos pasieniečiai patikrino parskraidintus piliečius.
„Nė vienas jų nebuvo ieškomas Lietuvoje, neturėjo reikalų su Lietuvos teisėsauga, todėl priežasčių jų sulaikyti nebuvo, visi paleisti iš oro uosto“, – BNS sakė jis.
Airijos nacionalinis transliuotojas RTE pranešė, kad deportuoti Lenkijos ir Lietuvos piliečiai buvo nuteisti už įvairius kelių eismo taisyklių pažeidimus, tokius kaip vairavimas neapsidraudus, seksualinį priekabiavimą, su narkotikais susijusius nusikaltimus ir dalyvavimą organizuotame nusikalstamume.
Asmenims pritaikyti draudimai iki dešimt metų grįžti į Airiją.
