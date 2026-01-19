 Į ligoninę paguldyta apsinuodijusi moteris, įtariamasis uždarytas į areštinę

2026-01-19 08:55
BNS inf.

Į Biržų ligoninę iš Biržų rajone, Pagirių kaime, esančių namų pristatyta ir dėl apsinuodijimo neaiškios kilmės medžiaga paguldyta 86 metų moteris, pirmadienį pranešė Policijos departamentas.

Į ligoninę paguldyta apsinuodijusi moteris, įtariamasis uždarytas į areštinę / Asociatyvi D. Labučio / ELTOS nuotr.

tikslumas
jei yra įtariamasis,tai gal apnuodyta moteris,o ne apsinuodijusi,kaip jums atrodo?
