Į darbą paskambinę sukčiai išviliojo tūkstančius eurų

Kaip trečiadienį pranešė Policijos departamentas, į Telšių apskrities policiją kreipėsi 1962 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad sausio 20 dieną jam būnant darbe Akmenės rajone paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys. Jie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 21 tūkst. 481 eurą.
Tuo metu į Vilniaus pareigūnus kreipėsi 1958 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad tą pačią dieną jam būnant namuose paskambino nepažįstami rusiškai kalbantys asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotoju ir policijos pareigūnu, jie apgaulės būdu išviliojo 17 tūkst. 407 eurus.
Policija pradėjo dėl abiejų atvejų pradėjo ikiteisminius tyrimus.
