Gapšys vėl bandys išeiti į laisvę anksčiau laiko

Lygtinio paleidimo komisija lapkritį priėmė nutarimą netaikyti buvusiam politikui lygtinio paleidimo iš Kauno kalėjimo.
P. Gapšys su tuo nesutiko ir su skundu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą.
„Man nustatyta žema pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika. Taip pat pažymėta, kad mokausi pagal neformaliąją suaugusių švietimo programą, dalyvavau elgesio, mąstymo korekcinėse priemonėse, aktyviai dalyvauju pozityviam užimtume, esu skatintas“, – skunde teismui rašo V. Gapšys.
Jis mano, kad komisija netinkamai taikė Bausmių vykdymo kodeksą, nepaisė Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių apsaugos konvencijos. Ekspolitikas prašo patenkinti skundą ir taikyti jam lygtinį paleidimą.
Tuo metu Lygtinio paleidimo komisija sako, kad nors nuteistasis aktyviai dalyvauja resocializcijos procese, jo charakteristikos teigiamos, tačiau teigiamas elgesys nesutrukdė nusikalstamam elgesiui.
„Manytina, kad asmenį gali paveikti tik nubaudimo tikslas, jis, atsižvelgiat į neilgą bausmės trukmę šiuo metu nėra pasiektas“, – sako komisija.
V. Gapšio skundą teismas nagrinės gruodžio 12 dieną rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant.
ELTA primena, kad Kauno apylinkės teismas birželį atmetė V. Gapšio skundą, kuriuo jis prašė panaikinti gegužės 13 dieną Lygtinio paleidimo komisijos priimtą nutarimą netaikyti jam lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo įstaigos su intensyvia priežiūra, tai yra su apykoje.
Vėliau Kauno apygardos teismas konstatavo, kad apylinkės teismas ir komisija tinkamai įvertino reikšmingas aplinkybes ir nepažeidė teisės normų. Jis paskelbė, kad asmeniniai nuteisto asmens poreikiai negali būti iškeliami aukščiau visuomenės intereso, bausmės paskirties.
V. Gapšiui skirtos laisvės atėmimo bausmės pabaiga yra 2028 m. vasario 24 d.
Suteikta galimybė savaitgaliais išvykti į namus
Pernai lapkritį Aukščiausiasis Teismas sutrumpino buvusiam „darbiečiui“, Seimo nariui V. Gapšiui skirtą laisvės atėmimo bausmę – vietoje keturių su puse metų paskyrė keturis metus ir 3 mėnesius. Jis turėtų kalėti iki 2028 metų.
V. Gapšys įkalinimo įstaigoje laikomas jau daugiau nei dvejus metus – nuo 2023 m. lapkričio pabaigos.
Pernai gruodį paaiškėjo, kad „MG Baltic“ politinės korupcijos byloje nuteisti buvęs Seimo nariai V. Gapšys ir Eligijus Masiulis jau gali trumpam savaitgalį išeiti į laisvę. V. Gapšys tada savaitgalį buvo išleistas į namus.
2023 m. Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad buvęs koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis prašė V. Gapšio, pasinaudojant Seimo nario padėtimi ir įtaka bendrapartiečiams, paveikti kitus valstybės tarnautojus – tuometinę Seimo pirmininkę, Darbo partijos frakcijos Seime narius, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto vadovybę ir narius bei žemės ūkio ministrę, – kad šie vykdydami įgaliojimus teisėtai ir neteisėtai veiktų taip, kaip prašė R. Kurlianskis.
Už tai buvo susitarta dėl neteisėto atlygio – užmaskuotų kyšių, kurie, V. Gapšiui pažadėjus paveikti prašomus asmenis ir pačiam atlikus R. Kurlianskio pageidaujamus veiksmus, gauti kaip papildoma 12,1 tūkst. eurų nuolaida Darbo partijos politinei reklamai bei 15 tūkst. eurų parama viešajai įstaigai „Meno ir sporto projektai“.
Šioje politinės korupcijos byloje kaltais pripažinta ir Darbo partija, Liberalų sąjūdis, koncernas „MG grupė“, R. Kurlianskis, buvę Seimo nariai E. Masiulis, Gintaras Steponavičius, Šarūnas Gustainis.
