Buvęs Šiaulių ligoninės direktorius nuteistas už korupciją

Kaip ketvirtadienį pranešė prokuratūra, P. Simavičiui taip pat skirta 25 tūkst. eurų bauda. Be to, teismas paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – teisės eiti vadovaujančias pareigas valstybės tarnyboje atėmimą trejiems metams, bei 44,9 tūkst. eurų konfiskavimą.
Šiaulių ligoninės Strateginio valdymo skyriaus buvusią direktorę Aušrelę Šalkauskienę bei buvusį Infrastruktūros direktorių Vygentą Jocių teismas pripažino kaltais pagal dėl piktnaudžiavimo veikiant organizuotoje grupėje.
A. Šalkauskienei paskirta 18,8 tūkst. eurų bauda ir 10 tūkst. eurų konfiskavimas, o V. Jociui 11,2 tūkst. eurų bauda ir 3 tūkst. eurų konfiskavimas.
Tokį patį sprendimą dėl piktnaudžiavimo priėmė ir žemesnės instancijos Šiaulių apygardos teismas.
Baudžiamojoje byloje nustatyta, kas Respublikinėje Šiaulių ligoninėje 2010–2015 metais buvo sukurta lėšų pasisavinimo schema, pagal kurią kai kuriems darbuotojams buvo skiriami priedai ir priemokos, kurių didžiąją dalį, vykdydami vadovų nurodymus, turėdavo jiems atiduoti.
Taip pat byloje buvo nustatyta, kad buvęs ligoninės vadovas 2005–2015 metais sistemingai priiminėjo kyšius iš verslininko už pastarojo įmonei palankius sprendimus dėl patalpų nuomos ritualinėms paslaugoms teikti ir mokamo mirusiųjų kūnų pervežimo.
Dėl kyšininkavimo Respublikinėje Šiaulių ligoninėje P. Simavičius teisiamas keliose skirtingose bylose.
