Iš Baltarusijos grįžtantys lietuviai cigaretes slėpė kuro bake ir po garsiakalbiu

Daugiau kaip tūkstantis pakelių slėpta degalų bake, o vienatūris buvo varomas į langų apiplovimo skysčio bakelį pripiltu dyzelinu, be to, pusantro šimto pakelių rūkalų buvo sukišta po bagažinės apdaila per garsiakalbiui skirtą ertmę, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Ketvirtadienį paryčiais Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai tarptautiniame Raigardo kontrolės punkte atliko išsamų automobilio „VW Sharan“ lietuviškais numeriais ir jį vairavusio 45-erių Marijampolės gyventojo patikrą. Vyras į Lietuvą grįžo iš Baltarusijos.

Druskininkų pasieniečiai aptiko, kad vienatūrio degalų bake yra įrengta slėptuvė. Iš jos VSAT pareigūnai ištraukė 1046 pakelius cigarečių „Minsk Superslims“ su Baltarusijos akcizo ženklais. „VW Sharan“ bakas buvo atjungtas. Vienatūris varytas dyzelinu, kurio keli litrai buvo stiklų apiplovimo skysčio bakelyje, prijungtame prie degalų tiekimo sistemos.

Dar vieną tos pačios markės automobilį lietuviškais numeriais Druskininkų pasieniečiai Raigardo punkte sulaikė penktadienį paryčiais. Iš Baltarusijos juo grįžo 35-erių Druskininkų savivaldybės gyventojas.

Išsamios patikros metu VSAT pareigūnams įtartina pasirodė „VW Sharan“ bagažinė. Nuo jos apdailos nuėmę garsiakalbį pasieniečiai aptiko, kad toliau ertmėje yra prikišta kontrabandos. Ten buvo 150 pakelių cigarečių „Minsk Capital QS“ be akcizo ženklų.

Abiem atvejais ir vairuotojus, ir „VW Sharan“, ir kontrabandinius krovinius Druskininkų pasieniečiai perdavė Raigardo punkte dirbusiems muitinės pareigūnams. Jie atliks tolesnius tyrimus.